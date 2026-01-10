Partner merytoryczny: Eleven Sports

Złamali nawet Gołotę. Zapłacił im 100 tysięcy złotych. To był perfidny szantaż

Łukasz Żurek

W przesyconych przestępczością latach 90. bezpiecznie nie mógł czuć się nawet Andrzej Gołota, mimo że przypisywano mu zażyłe znajomości z pierwszej wielkości gangsterami. Dał się złamać bezwzględnym szantażem i zapłacił członkom mafii 100 tys. złotych. Czym był straszony niemal do ostatniej chwili przed hitową walką z Timem Whiterspoonem we Wrocławiu? Żona polskiego boksera, Mariola Gołota, po niemal dwóch dekadach przerwała milczenie i potwierdziła krążące plotki jednym wpisem w mediach społecznościowych.

Kobieta w okularach i ciemnym ubraniu gestykuluje rękoma, w tle na ścianie widoczny jest numeracja pokoi, a w lewym górnym rogu znajduje się wstawione zdjęcie twarzy mężczyzny w czerwonym okręgu.
Andrzej Gołota zapłacił mafii haracz. Jego żona Mariola potwierdziła krążące przez lata plotkiNewspix.pl

To była pierwsza walka Andrzeja Gołoty przed polską publicznością po jego przejściu na zawodowstwo. Hala Ludowa we Wrocławiu, 2 października 1998 roku. I szczytowy okres popularności "ostatniej nadziei białych".

Przeciwnikiem Gołoty był Tim Witherspoon, dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej (WBC, WBA). Trybuny pękały w szwach. Sześć tysięcy ludzi, a wśród nich czołowi politycy, celebryci i - specyfika tamtych czasów - najmożniejsi gangsterzy.

Andrzej Gołota uległ szantażowi. Miał płacić w dolarach, potem okazało się, że chodzi o złotówki. Okrągłe 100 tys.

Na widowni zasiadł m.in. Andrzej Kolikowski ps. "Pershing". Domniemany szef grupy pruszkowskiej, wielki fan Gołoty. Wykupił cały rząd tuż przy ringu, by usadowić tam przyjaciół i najbliższych kompanów.

To było gigantyczne wydarzenie medialne. Walka transmitowano na antenie Polsatu. Przed telewizorami zasiadło rekordowe na tamten czas 12,5 mln widzów.

"Andrew" mocno ucierpiał w starciu z Amerykaninem. Miał złamany nos, a jeden z łuków brwiowych wymagał chirurgicznego szycia. Ale ku euforii zgromadzonej publiki po 12-rundowej batalii sędziowie orzekli punktowe zwycięstwo Polaka.

    Niebawem na światło dzienne zaczęły jednak wychodzić sensacyjne kulisy walki. Dziennikarz Andrzej Kostyra ujawnił w wideoblogu, że jeszcze przed wyjściem na ring Gołota musiał zapłacić "zbuntowanym żołnierzom mafii" haracz.

    - Zdenerwowali się, że wszyscy zarabiają na tym pojedynku, a oni nic nie mają i zażądali pieniędzy. Zagrozili, że doprowadzą do awarii oświetlenia w hali. Dostali 100 tysięcy dolarów na zabawę i na groźbach się skończyło - relacjonował Kostyra.

    Dopiero blisko dwie dekady później jego słowa potwierdziła Mariola Gołota, małżonka pięściarza. We wpisie na Facebooku podała taką samą kwotę, tyle że... w innej walucie. Miało chodzić nie o dolary, lecz o złotówki.

    "Haracz... 100 tysięcy złotych haraczu zapłacił Andrzej pasożytom, aby 'nie zabrakło prądu' w trakcie gali z Timem Witherspoonem we Wrocławiu" - napisała Mariola Gołota w czerwcu 2017 roku.

    Mimo że sprawa odbiła się w mediach szerokim echem, nikt nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości.

    "Pershing" pożegnał się z życiem kilkanaście miesięcy po walce we Wrocławiu. Został zastrzelony w Zakopanem, w trakcie narciarskiego wypadu. Do zbrodni doszło w grudniu 1999 roku na parkingu przy Polanie Szymoszkowej.

    Tymczasem w miniony czwartek na wolność wyszedł Ryszard Bogucki. Został skazany za zabójstwo "Pershinga" i spędził za kratami 25 lat. Nigdy nie przyznał się do winy.

      Andrzej Gołota przed Suzuki Boxing Night 29. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV
      Mężczyzna ubrany w koszulkę z emblematami sportowymi i polską flagą siedzi obok kobiety w białej marynarce, oboje zamieniają się szeptem podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne są logo telewizji i plakaty miasta.
      Andrzej Gołota z małżonką Mariolą MAREK BARCZYŃSKIEast News
      Mężczyzna w średnim wieku w eleganckiej marynarce w kratę i jasnoniebieskiej koszuli, stoi w półprofilu na tle rozmytych świateł.
      Andrzej GołotaMarcin GolbaAFP
      Andrzej Gołota zobaczył nagranie z nokautem na Martinie Bakole. I nie ma dla Kongijczyka najlepszej wiadomości
      Andrzej GołotaARTUR WIDAK/ NurPhoto/ NurPhoto via AFPAFP

