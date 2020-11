Niemal dwumetrowy Chińczyk Zhang Zhilei (22-0, 17 KO) znokautował w sobotę na gali w Hollywood Devina Vargasa (22-7, 9 KO) i rzucił kontrowersyjne w swojej treści wyzwanie czempionom wagi ciężkiej. Chiński olbrzym porównuje się do najstraszniejszej broni w dziejach i zapewnia, że bierze na cel mistrza WBC Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) i jego rodaka, mistrza IBF, WBA i WBO Anthony'ego Joshuę (23-1, 21 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Frank Warren o wejściu na polski rynek: Kochacie boks, macie spore tradycje! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

- W pierwszej rundzie byłem trochę spięty, ale potem się rozluźniłem, aż wreszcie znalazłem lukę w gardzie i skończyłem to jak na prawdziwego "ciężkiego" przystało. Jestem szybki i potężnie biję, jestem jak chińska bomba nuklearna - powiedział Zhang, znajdujący się obecnie na 15. miejscu rankingu IBF i na 12. miejscu rankingu WBO.

Reklama

- Muszę teraz pokonać mistrzów, by spełnić moje marzenie. Joshua i Fury: idę po was. Sprawdźcie, co potrafię, sprawdźcie moją szybkość i siłę - dodał 37-latek, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, a także m.in. dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata, który przegrał z Joshuą 11:15 w swojej drugiej walce na igrzyskach w Londynie (2012).