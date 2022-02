Michał Cieślak raz już walczył o mistrzostwo świata kategorii junior ciężkiej. Dwa lata temu przegrał z Ilungą Makabu starcie o tytuł organizacji WBC. Po walce jednak więcej mówiło się o samej podróży obozu Cieślaka do Kongo, niż o tym, co działo się w ringu.

Teraz Polak znowu jedzie na teren rywala. 27 lutego w Londynie ma zmierzyć się z niepokonanym posiadaczem pasa WBO Lawrece'em Okolie'em.



Michał Cieślak przygotowuje się do pojedynku o MŚ. Huragan zerwał dach hali. Co z walką?

Do walki mogło dojść już wcześniej. Była planowana końcówkę 2020 roku, ale Cieślak doznał wtedy kontuzji i w jego miejsce wskoczył Nikodem Jeżewski, który szybko przegrał. Później Okolie, także przed czasem, pokonał jeszcze Krzysztofa Głowackiego. Teraz chce dołożyć do swojego rekordu kolejnego Polaka.



Do walki Cieślaka z Brytyjczykiem ma dojść w hali O2 Arena. Problem w tym, że przechodzący przez Europę huragan, który dał o sobie znać także w naszym kraju, zerwał część poszycia dachu londyńskiego obiektu. Na razie jednak nie ma informacji potwierdzających lub dementujących odwołanie gali.