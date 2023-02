To był wyjątkowym program, podczas którego na twarzy Kliczko kilkukrotnie malowały się wielkie emocje . Na wypowiedzi 46-letniego byłego mistrza świata w królewskiej kategorii wagowej publiczność zgromadzona w studiu co jakiś czas reagowała oklaskami.

Władimir Kliczko zaprosił do Buczy zwolenników zablokowania dostaw broni dla Ukrainy

Kliczko, który od początku wojny pozostaje w ogarniętą wojną ojczyźnie, a jednocześnie wykonuje tytaniczną pracę na forum międzynarodowym, odpowiadał na pytania, jak przeżył pierwsze dni wojny oraz co zrobiła z nim wojna. - Te obrazy zostają w głowie na zawsze. To, co zobaczyłem w ciągu jej pierwszych kilku dni, nie jest się w stanie opisać słowami - mówił Kliczko, a wzruszenie ogarnęło go, gdy wypowiadał te słowa: - Widzisz, jak cywile są gwałceni, mordowani i straceni, tego nie można zrozumieć umysłem. Jak człowiek może zrobić coś takiego? - zawiesił w próżni to ogłuszające zapytanie.