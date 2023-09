Zhang Zhilei zaczynał u Mariusza Kołodzieja w Global Boxing

To właśnie tam, w stanie New Jersey, do swojego zawodowego debiutu przygotowywał się Zhang Zhilei. Wydarzenia miały miejsce dokładnie dziesięć lat temu, gdy potężnie zbudowany Chińczyk miał już 30 lat. W tak późnym wieku zaczynał profesjonalny rozdział w swojej karierze. Już wtedy słyszałem na jego temat wiele komplementów, ale czas leciał, a Zhilei nie przebijał się do ścisłej elity. Aż do tego roku, gdy na brytyjskim rynku miał być mięsem armatnim dla promowanego przez Queensberry Promotions Joe Joyce'a. 38-letni Brytyjczyk do czasu walk ze Zhileiem miał nieskalany rekord i był na kursie do pojedynku o mistrzostwo świata. Miał zrobić to samo, co w sierpniu minionego roku Chorwat Filip Hrgović (16-0, 13 KO), który pokonał jednogłośnie na punkty Zhanga (115-112, 115-112, 114-113). Tymczasem w tej chwili nie wiadomo, czy Joyce w ogóle podźwignie się mentalnie, dwukrotnie okrutnie skarcony przez rywala z Chin.