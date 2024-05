To był bardzo krótki pojedynek. Faworyzowany Lawrence Okolie nie dał rozwinąć skrzydeł polskiemu pięściarzowi i od pierwszych sekund przejął inicjatywę między linami. Brytyjczyk mocno obijał Biało-Czerwonego i już po niespełna dwóch minutach posłał go na deski. Różański łącznie leżał trzykrotnie i właśnie za trzecim razem arbiter odliczył do dziesięciu. Bokser z Czarnej Sędziszowej stracił tym samym pas mistrza świata WBC wagi bridger i po raz pierwszy w zawodowej karierze zaznał smaku porażki.

