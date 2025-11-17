Zbił Mike'a Tysona, teraz zawalczy z kolejną wielką gwiazdą. To już potwierdzone

- Sytuacja w boksie się zmieniła. Nie wiem czemu, ale ludzie chcą teraz oglądać coś zabawnego, dziwnego, to szalone. Anthony Joshua mógł walczyć ze mną o pas WBC Interim, mógł wybrać wielu innych zawodników, a rozmawia z drużyną Jake'a Paula. Kibice będą zachwyceni, ale to przecież ma mało wspólnego z rywalizacją i prawdziwym sportem. Ale jest jak jest i nie mogę tego zmienić. Nadeszła nowa, dziwna era boksu i zapewne ludzie na całym świecie chętnie to zobaczą - mówił ostatnio o potencjalnej walce Amerykanina z Brytyjczykiem Agit Kabayel (cyt. za bokser.org), który 10 stycznia zmierzy się z Damianem Knybą o ten pas, o którym wspomniał na początku.

Jake Paul - Anthony Joshua 19 grudnia. Walka potwierdzona

Teraz wszystko stało się faktem. Po godzinie 14:00 Netflix potwierdził organizację pojedynku Paula i Joshuy. Platforma streamingowa ma wyłączność transmisyjną. Obozy rozmawiały ze sobą już latem, ale długo nie mogły dojść do porozumienia, bo pięściarz w Watfordu związany jest z DAZN, co komplikowało negocjacje.

Gala odbędzie się w piątek 19 grudnia w Kaseya Center w Miami.

W czwartek promotor "AJ-a" jeszcze nie był w stanie w rozmowie ze Sky Sports potwierdzić tej walki, ale podkreślał, że nie interesuje go pojedynek pokazowy, lecz oficjalny. Dopiął swego.

To ma być starcie na "przetarcie" dla jego podopiecznego, który po cichu najprawdopodobniej szykuje się do wrześniowego szlagieru z Tysonem Furym na Wembley. To wciąż niepotwierdzone informacje, ale słowa Turkiego Alalshikha o "jednej z największych pojedynków w historii boksu" i wypowiedź Hearna nie zostawiają raczej wiele miejsca na interpretację.

Paul to znany w Ameryce youtuber. Polska opinia publiczna usłyszała o nim rok temu, gdy 16 listopada 2024 r. pokonał Mike'a Tysona.

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Antony Joshua jeszcze nie walczył z takim przeciwnikiem jak Jake Paul TIMOTHY A. CLARY / AFP AFP

Anthony Joshua i Daniel Dubois AFP

Promotor Eddie Hearn AFP