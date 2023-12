Zbigniew Pietrzykowski był faworytem w starciu z Muhammadem Ali. Co poszło nie tak?

Pietrzykowski był w stanie wygrać z każdym

Cassius Clay na ringu latał jak motyl, żądlił jak pszczoła

Żeby Zbyszek miał lepszą kondycję

- Był dla mnie po prostu za szybki. Nigdy wcześniej tak bardzo nie pracowałem w ringu i nigdy wcześniej nie odbywało się to z taką szybkością. Po dwóch rundach zabrakło mi sił. Nie mogłem złapać Claya, nie mogłem go trafić tak, jak potrafiłem uderzyć innych. Modliłem się, aby trzecia runda skończyła się jak najszybciej - mówił po latach polski bokser.

Dopiero później, z upływem czasu, wraz z kolejnymi wielkimi walkami już na zawodowym ringu Alego, rodziła się legenda tego pojedynku. Może jednak Polak miał szansę zakończyć amatorską karierę Cassiusa Claya porażką? Pojedynek jest dostępny w sieci, co prawda z nałożonym późnej mało obiektywnym amerykańskim komentarzem. Każdy niech spróbuje wydać własny werdykt. Niczego to nie zmieni. Złoto przypadło pięściarzowi z USA.

Najlepszy na świecie i najlepszy w Polsce

Późniejsza kariera Aliego jest doskonale znana. Był pierwszym bokserem, który został mistrzem świata wszechwag. Na zawodowym ringu stoczył 61 walk, wygrał 56, z czego aż 37 przez nokaut. Jego walki z Joe Frazierem, pojedynek z George Foremanem w Kinszasie, czyli słynna "The Rumble in the Jungle" (Bijatyka w dżungli), stały się najważniejszymi wydarzeniami lat 70. XX wieku. Działalność społeczna, polityczna, odmowa służby w wojsku w czasie wojny wietnamskiej i postawa antywojenna uczyniły go jedną z wielkich osobowości współczesnej Ameryki.