Krzysztof Głowacki przegrał przez nokaut z Lawrencem Okolie w walce o pas WBO wagi junior ciężkiej. Występ polskiego pięściarza ocenił za pośrednictwem Twittera prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 59. Antun Racic - Sebastian Przybysz II. Skrót walki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Nasz pięściarz wyraźnie ustępował rywalowi i w szóstej rundzie po mocnym, prawym podbródkowym został powalony na deski. Występ Głowackiego spotkał się w kraju z dużym rozczarowaniem, a ocenił go między innymi aktualny szef PZPN.

Reklama

- Po prostu, to był wyjazd po kasę. Za duża różnica. Główka chciał przegrać z jak najmniejszym uszczerbkiem dla zdrowia i to się udało - napisał na Twitterze. Słowa te spotkały się z licznymi komentarzami internautów. Odpowiedział na nie też dziennikarz "TVP Sport", Piotr Jagiełło.



- To zupełne przeciwieństwo podejścia "Główki". Nie było argumentów po prostu - przekazał.



- Główki mi szkoda bo to porządny gość, reszta się nie liczy - dodał później "Zibi".



TC