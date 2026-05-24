"Zbiegowisko" w ringu, pogromca Polaka wkroczył do Usyka. Hit coraz bliżej

To była jedna z najtrudniejszych przepraw Ołeksandra Usyka w ostatnich latach. Ukrainiec nie olśnił obserwatorów jego walki z Rico Verhoevenem. Po dziesięciu rundach sędziowie wskazywali na remis (dokładnie dwóch z trzech, według trzeciego prowadził Holender). Czempion z Symferopola podkręcił tempo w 11. odsłonie. Sędzia przerwał walkę około sekundę po gongu, co może spowodować złożenie protestu przez 37-letniego kickboksera.

Kilka minut po zakończeniu konfrontacji w ringu zrobiło się "zbiegowisko". Do dwóch bohaterów main eventu gali w Egipcie dołączył Agit Kabayel, tymczasowy mistrz WBC (regularnym jest oczywiście Usyk). W styczniu Niemiec pokonał w Oberhausen Polaka Damiana Knybę. Jest najmocniejszym kandydatem do bycia kolejnym oponentem Ukraińca. Za tym rozwiązaniem jest Turki Alalshikh. Najpierw mówiło się o drugiej połowie 2026 roku, teraz bardziej realny jest Stambuł i pierwsza część 2027 roku.

Saudyjczyk również pojawił się między linami. Szybko został zapytany o możliwy pojedynek Usyk - Verhoeven II. Nie wykluczył, że może faktycznie zostać zorganizowany i to w Holandii, ale priorytet ma Kabayel.

Rico zasługuje na rewanż, ale teraz nie jest odpowiedni moment. Dopiero po walce Usyka z Kabayelem

Gorąco w ringu po Usyk - Verhoeven. Kabayel chce walki. "Zróbmy to"

Co Kabayel powiedział do mikrofonu? - Przede wszystkim gratulacje, Ołeksandrze. Wiesz, że czekam długo z tą sytuacją. Jestem gotowy. Niemcy są gotowe. Wszyscy niemieccy fani czekają. Wielu Ukraińców mieszka w Niemczech. Zróbmy to w Niemczech na stadionie.

Usyk odpowiadał w swoim stylu: - Nie ma problemu bracie, zróbmy to (..) Jestem gotowy, mogę walczyć z każdym, z nimi oboma (Kabayelem i Verhoevenem - red.).

Na konkrety przyjdzie jeszcze czas, ale wiele więc wskazuje na to, że pięściarz urodzony w 1992 roku w Leverkusen obok siebie w chronologii CV będzie miał Damiana Knybę i ukraińskiego mistrza.

Agit Kabayel ROBERTO PFEIL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Ołeksandr Usyk MOHAMMED SAAD AFP

Turki Alalshikh MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





