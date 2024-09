Zawrzało tuż przed walką Joshuy. "On dostał prezent od sędziów"

Tyson Fury czuje się oszukany po walce z Ołeksandrem Usykiem

Co dokładnie powiedział "Król Cyganów"? "On (Usyk - dop.red.) dostał prezent od sędziów, tyle w temacie. Ale jest jak jest, nie wracam już do tego. Niesprawiedliwie odebrali mi dziedzictwo. Pewnie dziwnie bym się czuł, gdybym zrobił to jeszcze za 50 funtów, ale biorąc pod uwagę fakt, że dostałem za to kupę kasy, to nie ma to większego znaczenia. Nie cofnę czasu, ale w grudniu dostanę szansę rewanżu i w drugiej walce go znokautuję" - cytuje słowa fightera portal "bokser.org".