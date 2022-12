"Zawierucha" wokół rywala Polaka. Co z pojedynkiem w Rzeszowie?

W tej sytuacji mamy nadzieję, że Rivas - mistrz świata WBC wagi bridger - będzie w stanie przystąpić w marcu w Polsce do starcia mistrzowskiego z Łukaszem Różańskim (14-0, 13 KO), na które podpisał już kontrakt. Dziś jednak trudno w tej sprawie cokolwiek przewidzieć.

- Mój promotor twierdzi, że walka na 95% będzie. Ja wolę mieć jednak alternatywę i stoczyć jeszcze jakiś pojedynek przed ewentualną walką z Rivasem. Jeżeli nie będzie tego pojedynku o pas, to bez dwóch zdań wracam do wagi ciężkiej i w tej kategorii zamierzam stoczyć jakąś fajną walkę w Rzeszowie z kimś naprawdę niezłym. Jeśli nie będzie walki o pas w marcu, to zamykam temat wagi bridger - stwierdził Różański w niedawnym wywiadzie z TVP Sport.