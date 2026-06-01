Zaskoczenie ws. Fury - Joshua. Nikt tego nie obstawiał. Promotor ujawnia

Nie jest tajemnicą, że Tyson Fury i Anthony Joshua mają w perspektywie kilku miesięcy pojedynek między sobą. Eddie Hearn wskazał właśnie, że przewidywanym terminem tzw. bitwy o Anglię jest połowa listopada. Można się więc spodziewać, że będzie to 14. dzień tego miesiąca, bo wtedy wypada sobota.

Stany Zjednoczone mogą zorganizować Fury - Joshua. To niespodziewane

Ciekawiej jest jednak nie w sprawie daty, lecz miejsca - wydawało się, że londyński stadion Wembley jest idealną scenerią do tego wewnątrz brytyjskiego starcia. Nie jest to jednak rozstrzygnięte. Nowe światło rzucił wspomniany szef stajni Matchroom Boxing.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone prowadzą obecnie rozmowy. To Turki Alalshikh zdecyduje, gdzie odbędzie się ta walka, ale słyszymy, że ma to być połowa listopada. Joshua musi najpierw uporać się z Prengą

Obecność USA w negocjacjach jest dużą niespodzianką, takie odczucia ma chociażby jeden z redaktorów strony boxing247.com. Nie wiadomo, jakie miasto mogłoby ugościć ten hit.

Rozmawianie z innym obiektem niż Wembley już samo w sobie jest małą sensacją, ale pominięcie Arabii Saudyjskiej w tym kontekście jest drugą. Wydawało się, że Bliski Wschód jest opcją rezerwową, gdyby opcja londyńska nie wypaliła.

Obaj wspomnieni pięściarze muszą jeszcze pokonać po jednym rywalu. Jak wspomniał Hearn, "AJ" zrzuci rdzę 25 lipca ze skazywanym na pożarcie 35-letnim Albańczykiem Kristianem Prengą, a Fury prawdopodobnie zawalczy tydzień później w Dublinie. Już jest na obozie przygotowawczym w Tajlandii.

Anthony Joshua tu w walce z Otto Wallinem

Tyson Fury - były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie

Anthony Joshua





