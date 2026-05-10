Zaskakujący finał turnieju FAME MMA 31 . Gwiazdor kończy galę w nowym BMW wartym fortunę. Polały się łzy

Patryk Górski

Ogromna sensacja w finale turnieju "Fight Club" na FAME MMA 31 w Koszalinie. Alan Kwieciński okazał się lepszy od Jose Simao i triumfuje w rywalizacji o luksusowe BMW M5 warte ponad 500 tys. zł. Walka obu zawodników z pewnością zapadnie w pamięci fanów na długo. Zwycięzca był blisko podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Niesamowity zwrot.

Alan Kwieciński z tatuażami na ramionach i klatce piersiowej w rękawicach FAME, z pięściami przy twarzy; obok ujęcie z walki w ringu z uniesionymi rękami.
Alan Kwieciński

Gala FAME MMA 31 w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej właśnie dobiegła końca i absolutnie nie zawiodła fanów, dostarczając im mnóstwo nieoczywistych rezultatów. Najwięcej emocji z pewnością wygenerował turniej boksu w małych rękawicach, w którym udział wzięli Alan "Alanik" Kwieciński, Paweł "Scarface" Bomba, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Jose "Josef Bratan" Simao oraz Brajan "Bojan" Bojanko.

W walce rezerwowej wystąpili natomiast Jacek Murański i Jarosław "Koziołek" Kozieł. Żaden z nich ostatecznie nie wziął udziału w głównej fazie turnieju.

Od początku na miano faworytów w wyścigu po BMW M5 warte ponad 500 tys. złotych wyrośli "Josef Bratan" i "Alanik", którzy po osobnych stronach drabinki pokonywali kolejnych rywali. Pierwszy z nich okazał się lepszy od "Bojana" i Bomby, który wskoczył do półfinału w miejsce kontuzjowanego "Don Kasjo". Drugi natomiast również rozprawił się z "Bombą", ale w półfinale sensacyjnie pokonał jednego z faworytów Akopa Szostaka.

Wysoka stawka pojedynku zadecydowała o tym, że obaj panowie nie chcieli ryzykować i przewalczyli finał w niezwykle spokojny sposób. Zarówno Kwieciński, jak i Simao mieli co prawda okazję, aby skutecznie zaatakować rywala, ale żadnemu z nich ostatecznie nie udało się doprowadzić do ani jednego liczenia.

Zawodnicy w każdej z trzech rund nadawali sobie wzajemnie tempo. W pierwszej z nich obaj chcieli wyczuć rywala. W drugiej większą aktywność wykazywał Kwieciński. Finalna odsłona rywalizacji nie przyniosła rozstrzygnięcia przed regulaminowym czasem. O zwycięstwie orzekli dopiero sędziowie, którzy na kartach punktowych wskazali niejednogłośne zwycięstwo "Alanika".

- ALAN KWIECIŃSKI WYGRYWA FIGHT CLUB TOURNAMENT FAME 3. Trzy wygrane pojedynki, 9 minut finałowej walki, mocne wymiany i niejednogłośna decyzja w wielkim finale. Josef Bratan pokonany, łzy szczęścia po zwycięstwie - podsumowuje organizacja.

Popularny zawodnik FAME MMA, który zapowiadał nawet możliwy koniec kariery przed galą, opuszcza zatem koszalińską halę widowiskowo-sportową w nowym samochodzie, który będzie mógł spieniężyć za ponad 500 tys. złotych - cena rynkowa w sieci waha się nawet w okolicach 700 tys. - lub umieścić w garażu.

