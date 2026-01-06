Końcówka grudnia przyniosła dramatyczne wydarzenia z udziałem Anthony'ego Joshuy. Były mistrz świata wagi ciężkiej uczestniczył w poważnym wypadku samochodowym, do którego doszło w Nigerii. SUV, którym podróżował pięściarz wraz ze współpracownikami, uderzył w stojącą przy drodze ciężarówkę. Skala tragedii była ogromna - na miejscu zginęło dwóch bliskich współpracowników Joshuy, a on sam, choć doznał jedynie lekkich obrażeń, trafił do szpitala.

Ofiarami tragedii byli Sina Ghami oraz Latif "Latz" Ayodele, osoby od lat związane z pięściarzem i należące do jego najbliższego otoczenia. Choć Joshua wyszedł z wypadku bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, psychiczne skutki tego zdarzenia okazały się niezwykle dotkliwe. Dla zawodnika był to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, który na nowo postawił pytania o sens dalszej kariery i priorytety poza ringiem.

Kilka dni temu Anthony Joshua wrócił do Wielkiej Brytanii, aby kontynuować rekonwalescencję w towarzystwie najbliższych. Przerwał również milczenie w mediach społecznościowych, publikując poruszające zdjęcie z rodzinami zmarłych mężczyzn. Fotografię opatrzył wymownym podpisem "My Brother's Keeper", oddając hołd tym, których stracił. Wpis szybko obiegł internet i wywołał falę wsparcia ze strony kibiców oraz ludzi ze świata sportu.

Wkrótce potem pojawiły się doniesienia, które tylko spotęgowały emocje. W rozmowie z nigeryjskim dziennikiem "The Punch" wujek pięściarza, Adedamola Joshua, ujawnił, że 36-latek miał poinformować rodzinę o zamiarze zakończenia kariery bokserskiej. "Powiedział nam, że kończy z boksem. To dla nas ulga, bo każda jego walka była ogromnym stresem" - przyznał mężczyzna. Jednocześnie brytyjskie media zaznaczają, że sam Joshua nie ogłosił jeszcze oficjalnej decyzji i wciąż rozważa swoją przyszłość. Niewykluczone, że ostateczny werdykt zapadnie dopiero po czasie żałoby i refleksji nad dalszą drogą życia.

Anthony Joshua GIORGIO VIERA AFP

Anthony Joshua FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Anthony Joshua AFP