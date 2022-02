Zaskakująca waga "polskiego olbrzyma" przed bitwą z rosyjskim "Lwem"

Podczas piątkowej ceremonii ważenia waga Mariusza Wacha wskazała 118,3 kg.



Mariusz Wach - Arslanbek Machmudow. Optymizm na ceremonii ważenia

Oznacza to, że pięściarz z podkrakowskiej Wolicy po raz ostatni był lżejszy w marcu 2017 roku, gdy przystępował do starcia z Erkanem Teperem. "Polski olbrzym" ważył wtedy dokładnie 117,1 kg.



A co przede wszystkim napawa optymizmem? Tamto starcie Wach, nie będąc faworytem, niespodziewanie wygrał na niemieckim ringu. Czy pomyślny scenariusz powtórzy się w Montrealu?



Naprzeciwko Wacha stanie Arslanbek Machmudow, którego waga w piątek wyniosła 117,5 kg. 32-letni niepokonany Rosjanin (13 zwycięstw, wszystkie przed czasem) uchodzi za zdecydowanego faworyta pojedynku ze starszym o 10 lat Polakiem. Na "papierze" przemawia za nim młodość i przewaga siły, z kolei Wach zdecydowanie góruje doświadczeniem, zebranym w walkach z najlepszymi. Do tego Polaka ciągle premiuje twarda szczęka.



Walkę Wach - Machmudow, w której stawce znajdą się regionalne pasy NABA i NABF kategorii ciężkiej, w Polsce pokaże TVP Sport.