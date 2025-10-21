Zapadła decyzja ws. Julii Szeremety i jej rewanżu za finał. Gwiazdą mistrzyni świata

Gdyby tylko Julia Szeremeta znalazła się na liście startowej nadchodzącego turnieju Pucharu Świata, to zapewne byłaby w ścisłym gronie faworytek. Zwłaszcza, że po globalnym czempionacie podopieczna Tomasza Dylaka ma coś do udowodnienia. W Liverpoolu turniej zakończył się dla niej dramatem. Awansowała co prawda do finału, lecz uznała wyższość Jaismine Lamborii. Po przegranym pojedynku na jaw wyszły smutne kulisy. Chełmianka walczyła nie tylko z oponentką, ale także z ogromnym bólem.

We wcześniejszych pojedynkach mocno ucierpiała ręka gwiazdy. Ta jednak zacisnęła zęby i do końca walczyła o spełnienie marzenia. "Do tej pory nie wiem, co się wydarzyło. Jak schodziłam do narożnika, to czułam, jak rozrywa mi rękę, która puchła. Boksowałam dalej. Po walce zdjęłam rękawicę i zobaczyłam, jaką mam gulę. Nie mogłam ruszać ręką. Trafiłam na brytyjski SOR, to nie było w moim bingu na 2025 rok. Tam zrobili mi zdjęcie i powiedzieli, że mam nie walczyć, dali mi stabilizator" - opisywała sytuację w programie "Dzień Dobry TVN".

To dlatego Julii Szeremety nie będzie w Indiach. Kibice nie mają się o co martwić

I właśnie z tego powodu kibiców mógł zaniepokoić brak 22-latki na liście powołanych zawodniczek. Okazało się jednak, iż zupełnie co innego stoi za nieobecnością chełmianki na prestiżowej liście. Chodzi o inne zawody, które nakładają się na wspomniany Puchar Świata.

Liczne grono polskich pięściarek i pięściarzy, m.in. Wicemistrzyni Olimpijska Julia Szeremeta, rywalizować będzie w dniach 21-30 listopada w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy U-23 w Budapeszcie

Kto więc ruszy do boju w Indiach? "Powalczą trzy nasze pięściarki - Wiktoria Rogalińska 54 kg, Aneta Rygielska 60 kg i Agata Kaczmarska w wadze do 80 kg" - przekazał Kamil Goiński, asystent Tomasza Dylaka. Zwłaszcza o ostatniej z pań jest teraz głośno w kraju nad Wisłą, po tym gdy sięgnęła po tytuł mistrzyni świata. "W turnieju boksować będą: Jakub Słomiński 50 kg, Paweł Brach 60 kg, Michał Jarliński 75 kg, Adam Tutak 90 kg" - przyznał natomiast Grzegorz Proksa, opiekun męskiej kadry. Zawody odbędą się w dniach 16-20 listopada.

MKOl podjął decyzję o boksie na igrzyskach. Co to oznacza dla Julii Szeremety? AP © 2025 Associated Press

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Agata Kaczmarska Grzegorz Ksel/REPORTER East News

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak Tomasz Jastrzębowski/REPORTER East News