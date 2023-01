Początek walki był spokojny i rozpoznawczy. Obaj pięściarze czekali przede wszystkim na błąd drugiej strony, ale w trzeciej rundzie temperatura nieco wzrosła i ich ciosy zaczęły dochodzić do celu . W drugiej połowie czwartej odsłony do głosu doszedł "Czołg". Wydłużył kombinacje i szczególnie akcją prawy na dół-lewy sierp na górę karcił przeciwnika.

Na szczęście szybko opanowano sytuację i wznowiono walkę. Rozkojarzony Dominikańczyk zaczął zbierać ciosy i 20 sekund przed przerwą aż ugięły się pod nim nogi. Davis ruszył na zranioną ofiarę, jednak egzekucję przerwał mu gong... A w zasadzie nie przerwał, gdyż Garcia nie wyszedł już do dziewiątego starcia .

Boks. Davis, Andrade i Villa wygrali w Waszyngtonie

Jeszcze niedawno nie było wiadomo, czy ta walka w ogóle dojdzie do skutki, bo Davis został zatrzymany za przemoc domową, jednak sprawa nie miała dalszego ciągu .

Andrade, po podbiciu dwóch niższych limitów, udanie zadebiutował dziś w kategorii superśredniej (76,2 kg). Naprzeciw dawnego czempiona wagi średniej i junior średniej stanął solidny Nicholson. Andrade przewrócił go w rundzie drugiej i dziesiątej, zwyciężając na kartach wszystkich sędziów w stosunku 100:88 .

W eliminatorze IBF wagi półśredniej Villa pokonał stosunkiem głosów dwa do remisu Ellisa. Przegrywający pierwsze rundy Villa w tej ostatniej - dwunastej, przewrócił dwukrotnie rywala, zwyciężając dzięki temu 113:113 i dwukrotnie 114:112 .

Boks. Ennis zdobył pas IBF i czeka na Spence'a

Z kolei Ennis sięgnął po pas IBF wagi półśredniej w wersji tymczasowej, ale przede wszystkim może teraz zmusić Errola Spence'a (28-0, 22 KO) do walki.

Jak wyglądał pojedynek z Chuchadżianem? Posłużmy się punktacją - 3x 120:108. Od początku do końca, we wszystkich rundach, dominował niepokonany Amerykanin. Plusy? Pierwsza od sześciu lat walka na pełnym dystansie, bo Ennis przyzwyczaił się do szybkich nokautów. Spence - czempion WBC/IBF/WBA - ma teoretycznie cztery miesiące na obowiązkową obronę.