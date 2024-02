- Tyson chciał walczyć 17 lutego, nawet mając rozcięcie, ale powiedziałem mu, że nie jestem szalony, wypuszczając go z tym na ring . To byłby cyrk, a nie walka - powiedział, cytowany przez wyspiarskie media.

Ołeksandr Usyk: Wszedłem do głowy (Tysona Fury’ego) i teraz zamiast o mnie, myśli o króliku. Wywiad. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Fury - Usyk 18 maja. Carl Froch: "Data wzięta z powietrza"

Wszyscy są zdenerwowani, wściekli i przygnębieni, że ta niekwestionowana wszędzie walka o tytuł się nie odbędzie. Więc co oni robią? Wychodzą z datą 18 maja. Potraktujmy to z przymrużeniem oka. Dają nam coś, o czym możemy rozmawiać, chcą intrygować wszystkich fanów

- Ta data jest czymś, co zostało wzięte w powietrza, aby zamknąć nam usta. Nie da się wiedzieć, co będzie 18 maja, nie wiadomo, co Fury będzie robił przez następne dwa miesiące i czy to oko się zagoi. To miłe, że mają umówioną datę, że nadal chcą, aby walka się odbyła, ale szczerze mówiąc, nie ekscytuję się, gdy to słyszę - zakończył.