Zamieszanie w wadze ciężkiej. Znany promotor ujawnił, czekamy na hit

"Oznaczałoby to, że za trzy tygodnie wracamy na obóz i musimy się przygotować do tego starcia. Stąd powstaje pytanie o opóźnienie. Walczymy w lutym czy jednak czekamy do lata? " - dodał.

W tym wypadku chodzi o to, że dla Joshuy być może lepiej byłoby poczekać na rozstrzygnięcie rewanżowego starcia pomiędzy Usykiem a Furym, do którego dojdzie 21 grudnia w Rijadzie, a którego stawką są pasy WBA, WBC i WBO.

Boks. Co zrobi Anthony Joshua?

"Mogą wydarzyć się dwie rzeczy. Po pierwsze rewanż z Dubois, co jest wyborem Antony'ego, lub po drugie, zobaczymy, co stanie się 21 grudnia i będziemy walczyć z Tysonem Furym. To może się zdarzyć Nie interesują nas żadne walki przejściowe, żadne walki na rozgrzewkę. On po prostu chce największych pojedynków" - powiedział Hearn.