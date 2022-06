"Zamierzam zlać Szpilkę". Walka za kilka miesięcy?

Przypomnijmy, że Artur Szpilka udanie zadebiutował niespełna dwa tygodnie temu w formule MMA na gali KSW, wygrywając przed czasem drugą walkę (pierwszą wygrał w boksie) z Siergiejem Radczenką.

Kasjusz Życiński: Chętnie wybiję Szpilce boks z głowy

- Chętnie mu (Szpilce - przyp. red.) boks wybiję już na dobre z głowy. Zmotywuję się po raz pierwszy od długich lat, żeby wykonać cały cykl przygotowawczy z moim trenerem Markiem Chrobakiem. Zamierzam zlać Artura, mam styl, którego on nie lubi. Narzucam cały czas presję za podwójną gardą i leję - powiedział Życiński w rozmowie z Andrzejem Kostyrą.

- Artur jest tak naruszony, że przegrał wszystkie swoje ostatnie walki bokserskie. Jak będzie wszystko w porządku z moimi łokciami, to mogę z nim wejść do ringu. Żeby mu udowodnić, że taki amator jak ja, niektórzy mówią, że melanżownik, zleje Szpilkę, który był na światowym poziomie. Wierzę, że jestem w stanie go znokautować - dodał "Don Kasjo", który reprezentował swego czasu Polskę w bokserskiej lidze WSB.

- Wróble ćwierkają, że walka w pierwszych miesiącach przyszłego roku... - skomentował wypowiedź Życińskiego dziennikarz Super Expressu Rafał Mandes. Czy ten hit dojdzie do skutku? To na pewno realne, pieniądze przemawiają bowiem w tym przypadku wyjątkowo mocno.