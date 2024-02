Załamany Chalidow od razu to przyznał. Zdradził, co się stało przed walką

Zdecydowanym faworytem był Tomasz Adamek, ale jednak jego występ mógł pozostawiać wiele do życzenia. "Góral" wrócił po sześcioletniej przerwie i zdecydowanie nie był już tak szybki, jak przed laty. Chalidow korzystał z dużego atutu, jakim była klatka i często zaskoczył byłego bokserskiego mistrza świata.

Dramat nastąpił jednak pod koniec trzeciej rundy, kiedy przy jednym z ciosów Mamed uszkodził rękę i nie mógł kontynuować starcia. - Ta ręka była już wcześniej rozwalona, ale myślałem, że jak dobrze ją zabandażujemy to będzie w porządku. Jak wszedłem w mocną wymianę, bardzo mocno trafiłem poczułem ból, no co zrobić - mówił załamany.