Starcie, jeszcze nie tak dawno raczej niewyobrażalne, będzie miało oczywiście status najważniejszego pojedynku na gali w Gliwicach . Tomasz Adamek to były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych, jedna z legend tego sportu w wydaniu zawodowym w naszym kraju. Po pas czempiona sięgał w kategoriach półciężkiej i juniorciężkiej, a odbił się tylko od elity, gdy zamarzył sobie zdetronizowanie obecnego mera Kijowa Witalija Kliczki , wówczas jednego z dominatorów królewskiej kategorii wagowej.

Chalidow czy Adamek? Raubo: "Czy wy panowie zdajecie sobie sprawę, że nie ma szans?"

Mamed Chalidow przez wszystkie lata swojej kariery pracował wręcz na posągowy status w polskim MMA. Gdyby nie wojownik rodem z Czeczenii, a w późniejszych latach także Mariusz Pudzianowski , w świadomości kibiców temu sportowi zapewne dużo trudniej byłoby na naszym podwórku przebić się do mainstreamu. "Kanibal z Groznego" jest jedynym w swoim rodzaju mistrzem MMA, choć obecnie bez pasa, ale zapragnął innego wyzwania.

Wygrana Chalidowa nad Adamkiem sprawiłaby, bez względu na to, ile dla KSW znaczy Mamed, że bylibyśmy świadkami co najmniej wielkiej niespodzianki . Pytanie tylko brzmi: mniejszej czy większej, bo jednak 47-letni Adamek od października 2018 roku pozostaje nieaktywny, z kolei nieco młodszy, 43-letni Chalidow cały czas jest w rytmie startów.

To wszystko, co w teorii mogłoby przemawiać na korzyść Mameda, zdaniem charyzmatycznego trenera Zbigniewa Rauby ma nie mieć żadnego znaczenia. Tym razem, przy okazji rozprawiania na temat tego pojedynku, na kanale KOstyra SE na Youtubie doszło do ciekawej wymiany zdań pomiędzy właśnie Raubą, czyli byłym pięściarzem z medalami i obecnym trenerem, a Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim - niegdyś zawodnikiem MMA i KSW, zaś teraz komentatorem gal i ekspertem od tego sportu.