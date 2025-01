Zadyma po szalonej walce polskiej mistrzyni. Padły ostre wyzwiska

Do niezwykle niecodziennej sytuacji doszło na gali PRIME MMA 11 w Ostrowie Wielkopolskim. Była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka zadomowiła się w świecie freak fightów na tyle mocno, że wyszła do walki jedna na dwie. Jej rywalkami były Karolina i Paulina Porzucek, które w internecie zasłynęły przez niewarte przytaczania zachowania. Warto zaznaczyć, że do walki Porzucek wyszły w rękawicach do MMA, które mogą siać na twarzy znacznie większe spustoszenie niż klasyczne rękawice bokserskie, które miała na rękach 40-latka.

