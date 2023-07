Zadebiutuje w walce przeciwko mistrzowi świata. Legenda chce mu pomóc

Debiut w boksie i to od razu przeciwko mistrzowi świata? Francis Ngannou nie mógł sobie chyba wyobrazić lepszego startu niż walka z Tysonem Furym, który posiada pas WBC wagi ciężkiej. Tymczasem to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że z Kameruńczykiem zamierza ćwiczyć legenda tej dyscypliny Mike Tyson. Czy to pomoże byłemu mistrzowi UFC? Przekonamy się już 28 października.