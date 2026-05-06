Za kratami Szpilka przeszedł przemianę. Postanowił zdać maturę. Finał zaskakuje

Od kilkudziesięciu godzin nie ma w przestrzeni wirtualnej serwisu, który nie donosiłby o rozterkach maturzystów. Egzaminy dojrzałości rozpoczęły się w poniedziałek. W zasadniczej fazie potrwają do końca miesiąca.

Jak co roku, publikowane są galerie znanych osób, które zdanej matury nie posiadają. To już stały element medialnego pejzażu. W takim zestawieniu zawsze obowiązkowo pojawiają się również sportowcy.

Artur Szpilka nie skapitulował jak inni. Naprawdę chciał. W konfrontacji z tym przedmiotem był jednak bezsilny

Jesienią 2009 roku Artur Szpilka trafił do więzienia za pobicie. Za kratami spędził 18 miesięcy. Legenda głosi, że to wtedy przeszedł intelektualną przemianę.

W miejscu odosobnienia pasjami pochłaniał książki. Uczył się też z dobrym efektem języka angielskiego. Szybko zrozumiał, że nie chce, by jego edukacja zakończyła się na gimnazjum.

- Boks jest dla mnie najważniejszy, ale maturę też chcę zrobić - oznajmił w rozmowie z "Super Expressem" krótko po wyjściu na wolność.

- Początek nauki miałem niezbyt udany - dodał. - Zasnąłem na matematyce. Ten przedmiot to dla mnie jakaś tragedia.

Jak wynika z ówczesnych publikacji prasowych, Szpilka uczęszczał wówczas do liceum dla dorosłych. Nie istnieją wzmianki na temat ukończenia przez niego tej szkoły. Nigdy też nie pochwalił się zdaną maturą.

Postawił wszystko na sztuki walki w wymiarze zawodowym i w tej branży pozostaje aktywny do dzisiaj. Najpierw regularnie pojawiał się w bokserskim ringu, obecnie walczy w formule MMA. Od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców.

Najbliższą walkę stoczy na gali XTB KSW 120. Jego rywalem będzie wyżej notowany Brazylijczyk Augusto Sakai. Do konfrontacji dojdzie 18 lipca w gdyńskiej Polsat Plus Arenie.

