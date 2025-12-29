Tomasz Adamek przez lata był czołowym polskim pięściarzem. Pochodzący z Gilowic "Góral" postawił na zawodowstwo w 2000 roku, niedługo przed igrzyskami olimpijskimi w Sydney. W kolejnych starciach Polak pozostawał niepokonany, co w końcu doprowadziło go do tytułu mistrza świata WBC w wadze półciężkiej.

Kolejnym krokiem dla Adamka były walki w kategorii junior ciężkiej, a po wywalczeniu tytułu mistrza świata federacji IBF zdecydował się przejść do "królewskiej kategorii". Debiut w wadze ciężkiej przypadł na zwycięski pojedynek z Andrzejem Gołotą. Adamek zdobył tym samym pas IBF International, który udawało mu się bronić w kolejnych starciach.

Adamek wreszcie doczekał się największego wyzwania w karierze. Tym była walka o tytuł mistrza świata z Witalijem Kliczko, jednym z dwóch braci, którzy w pewnym momencie zdominowali rywalizację w wadzie ciężkiej. Walka zaplanowana na 10 września 2011 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zapowiadała się na prawdziwy hit.

Tomasz Adamek naprzeciwko Witalija Kliczki. W pewnym momencie prosili o pomoc ... egzorcysty

Pojedynek z Kliczko był dla Adamka ogromnym wyzwaniem w zasadzie pod każdym względem. Pomimo kilku triumfów w wadze ciężkiej doświadczenie Adamka wciąż nie było tak bogate jak Ukraińca. Dodatkowo nie do pominięcia była zdecydowana przewaga Ukraińca pod kątem warunków fizycznych.

Każda próba zdetronizowania któregoś z braci Kliczko budziła ogromne zainteresowanie na całym świecie. Tak było i tym razem, z czym Adamek musiał się zmierzyć. Witalij Kliczko miał już patent na Polaków - niewiele ponad rok wcześniej znokautował w dziesiątej rundzie Alberta Sosnowskiego.

Jeszcze przed walką Adamek wraz z całym swoim sztabem musiał zmierzyć się z jeszcze jednym problemem, który z pozoru może zabrzmieć błaho. Chodziło o spojrzenie ukraińskiego mistrza, które już niejednokrotnie wybijało z rytmu jego oponentów. O nietypowym sposobie na okiełznanie Kliczki w "Super Expressie" opowiedział Stanisław Skrzyński - wieloletni przyjaciel i doradca Adamka.

- Długo trenowaliśmy, żeby sztuczki Kliczki nie zadziałały. Tomek wiedział, jak sobie poradzić z próbami hipnozy. O radę poprosiliśmy nawet egzorcystę, który radził, żeby chronić się przed takimi praktykami za pomocą... poświęconej soli - stwierdził przed laty Skrzyński.

Adamek nigdy nie ukrywał swojej wiary. Do pomocy egzorcysty sam pięściarz odniósł się na antenie TVN, gdy był jednym z gości programu Kuby Wojewódzkiego. Pięściarz wprost nie użył słowa "egzorcysta", lecz opowiedział jak to wyglądało z jego strony. - To jest mój przyjaciel. Modlitwa, msza święta, eucharystia, jesteśmy kumplami do dziś - ksiądz Michał - rzucił Adamek.

Wrocławski pojedynek miał jednostronny przebieg. Kliczko szybko podporządkował sobie Adamka, spokojnie prowadząc walkę na swoich zasadach. "Góral" na deskach leżał w szóstej rundzie, a pojedynek w dziesiątym starciu przerwał sędzia orzekając techniczny nokaut na Adamku.

Tomasz Adamek: Zawsze najlepszy byłem w boksie, a kopanie mi nie wychodziło. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Adamek INTERIA.TV

Witalij Kliczko pokonał Tomasza Adamka w pojedynku o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej ADAM NURKIEWICZ AFP

Witalij Kliczko FELIX HORHAGER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP