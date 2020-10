Kogo uważa za najlepszych w boksie i jaką walkę chciałby zobaczyć Chabib "Orzeł" Nurmagomiedow, Floyd Mayweather narzeka na liczbę pasów mistrzowskich, ale jego pięściarze o nie walczą, a Teofimo Lopez wskakuje do elitarnej dziesiątki P4P - to wszystko w najnowszym wydaniu "z narożnika PG". Zapraszam!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Chabib Nurmagomedow - Justin Gaethje - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

P4P: Teofimo idzie w górę!

23-letni Teofimo Lopez postawił wszystko na jedną kartę walcząc z Ukraińcem Wasylem Łomaczenką, wygrał i teraz zbiera tego owoce, błyskawicznie wspinając się w prestiżowym rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Rankingów P4P nie brakuje, a tym razem wybrałem zestawienie i krótkie komentarze dotyczące pięściarzy przygotowane przez kolegów z CBS Sports:

Reklama

1. "Canelo" Alvarez/Meksyk (52-1, 31 KO). Alvarez skarży DAZN oraz swojego promotora Golden Boy Promotions. Nie ma zaplanowanej walki.

2. Naoya Inoue/Japonia (18-0, 16 KO). Inoue, po walce roku 2019 z Nonitem Donaire'em, wyjdzie na ring 31 października przeciwko Jasonowi Maloneyowi.

3. Terence Crawford/USA (35-0, 25 KO). Jeden z najlepszych P4P, ale nie ma możliwości bić się z najgroźniejszymi w swojej kategorii wagowej. Następny rywal - Kell Brook.

4. Errol Spence jr/USA (26-0, 21 KO). Pierwsza walka po wypadku samochodowym, gdzie cudem nie stracił życia. Następny rywal: były mistrz Danny Garcia, 5 grudnia.

5. Wasyl Łomaczenko/Ukraina (14-2, 10 KO). Po przegranej z Lopezem, spora część obserwatorów uważa, że wróci do niższej kategorii wagowej.

6. Ołeksandr Usyk/Ukraina (17-0, 13 KO). Ciągle czekamy na walkę, gdzie Usyk udowodni, że może być wielką siłą także w wadze ciężkiej. Pierwsza okazja - z Chisorą 31 października w Londynie.

7. Manny Pacquiao/Filipiny (62-7, 39 KO): Pacquiao skończy 42 lata w grudniu, nie ma decyzji dotyczącej jego następnej walki.

8. Tyson Fury/Anglia (30-0, 21 KO). Po odwołaniu zapowiadanej wcześniej trzeciego pojedynku z Deontayem Wilderem, Fury oznajmił, że wraca na ring 5 grudnia w Wielkiej Brytanii, a w kwietniu 2020 roku będzie się bił z Anthonym Joshuą.

9. Teofimo Lopez/USA (15-0, 12 KO). Niekwestionowany mistrz świata wagi lekkiej. Opcje to rewanż z Łomaczenką, walka z mistrzem WBC Devinem Haneyem lub przejście do wyższej kategorii wagowej.

10. Jermall Charlo (31-0, 22 K). Po doskonałej walce z Siergiejem Derewianczenką, Charlo stwierdził, że jest najlepszym pięściarzem świata wagi średniej. Z tą opinią coraz trudniej polemizować.

"Orzeł" Nurmagomiedow: "Chcę zobaczyć walkę Fury - Usyk"

Chabib Nurmagomiedow skończył (mam nadzieję, że jednak nie na zawsze) karierę w UFC, ale fenomen z Dagestanu naprawdę interesuje się boksem. Tuż przed walką Wasyla Łomaczenki z Teofimem Lopezem przedstawił swoja czwórkę najlepszych na świecie. Wtedy jeszcze był w niej Łomaczenko, a do czwórki najlepszych dołączyli, według "Orła": Ołeksandr Usyk, Tyson Fury i "Canelo" Alvarez. "Czterech dobrych, trudno się zdecydować, który lepszy. Chciałbym zobaczyć walkę Fury kontra Usyk, to będzie bardzo dobra walka, Usyk i Fury mają bardzo dobrą technikę. Usyk jest zupełnie inny niż inni z wagi ciężkiej - więcej techniki, dobre przygotowanie kondycyjne - taką walkę chciałbym obejrzeć".

Floyd Mayweather: "Zbyt wiele pasów w boksie", ale...

Floyd Mayweather junior jest przekonany, że boksie konieczna rewolucja, bo tytuł mistrza świata już prawie nic nie znaczy. "Jak dziś wychodzą pięściarze na ring, to każdy jest mistrzem świata. To nie jest dobrze dla boksu" - mówi w wywiadzie dla Showtime jeden z najlepszych pięściarzy świata ostatnich 25 lat. "Trzeba wyczyścić ten sport, bo to nie wygląda dobrze. Nie ma czegoś takiego jak superczempion (taki pas jest w kilku organizacjach). Szefowie organizacji rankingowych wymyślają ekstra pasy, żeby zarabiać ekstra pieniądze na sankcjonowaniu walk" - mówi Floyd.

Krytykuje i ma rację, ale jakoś... zapomina, że podczas sobotniej walki, walczący dla "Mayweather Promotions" Gervonta Davis będzie bił się z Leo Santa Cruzem właśnie o taki pas Super WBA w wadze lekkiej. Ten "normalny" pas zdobył wygrywając z Łomaczenką Teofimo Lopez. Jak zawsze - krytykując, najlepiej zacząć od siebie.

Zdjęcie Chabib Nurmagomiedow / Josh Hedges / Getty Images

Przemek Garczarczyk