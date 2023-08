Już tylko godziny pozostały do hitowej walki na polskiej ziemi, na Tarczyński Arena we Wrocławiu, gdzie w sobotę Ołeksandr Usyk (20-0, 13 KO) będzie bronił trzech prestiżowych pasów mistrza świata w wadze ciężkiej. W czwartek Ukrainiec i jego rywal Daniel Dubois (19-1, 18 KO) spotkali się na finałowej konferencji prasowej, podczas której doszło do bardzo emocjonalnej sceny. Jeden z najwybitniejszych pięściarzy naszych czasów odebrał prezent od żołnierzy, który przyprawił go o dreszcze.