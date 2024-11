Zhilei Zhang po raz kolejny pokazał swoją niechęć do Anthony'ego Joshui i jego obozu. Chiński 41-latek ma świadomość, że z racji zaawansowanego sportowo wieku nie ma zbyt wiele czasu, by walczyć z największymi nazwiskami dyscypliny. W ostatnich dwóch latach dwukrotnie pokonał Joe Joyce'a i rozbił Deontaya Wildera, ale przegrał z Josephem Parkerem. Wicemistrzowi olimpijskiemu z 2008 r. z Pekinu wymarzyła się walka z Anthonym Joshuą, ale coraz mniej wskazuje, że do niej dojdzie.

