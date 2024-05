Wystarczyło 15 sekund! Artur Szpilka brutalnie znokautowany, co za cios

Na to starcie trzeba było czekać od Halloween w 2022 r., bo właśnie wtedy pierwszy raz ogłoszono starcie Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem. Panowie mieli zmierzyć się w styczniu ubiegłego roku, ale kontuzja "Szpili" pokrzyżowała plany organizacji. Od tamtego czasu były bokser walczył raz. Na gali KSW Colosseum 2 efektownie znokautował Mariusza Pudzianowskiego.

Wrzosek był bardziej aktywnym zawodnikiem, wchodząc od tamtej pory do klatki trzykrotnie. Legionista za każdym razem wychodził z niej zwycięsko, dwukrotnie kończąc rywala w pierwszej rundzie. Według ekspertów to właśnie były kickbokser jest zdecydowanym faworytem sobotniego starcia.

- Szybszy jestem zdecydowanie bardziej i niebezpieczny, a ociężały no nie do końca - mówił przed walką Szpilka. - Przygotowywałem się na to, żeby walka odbyła się bez szwanku z mojej strony. Chcę ją skończyć przed czasem - zaznaczał z kolei urodzony w Pruszkowie wojownik.