Dwa stany Nigerii Lagos i Ogun o godzinie 0:52 wydały wspólne oświadczenie, w którym poinformowały o wyjściu ze szpitala Anthony'ego Joshuy. Brytyjski pięściarz o nigeryjskich korzeniach pozostawał pod obserwacją po poniedziałkowym wypadku na autostradzie Lagos-Ibadan, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch jego przyjaciół i zarazem członków sztabu - Kevin "Lateef" Ayodele i Sina Ghami. Ten drugi współpracował z zawodnikiem z Watfordu przez ponad dziesięć lat.

Przypomnijmy, że ofiary siedziały po prawej stronie samochodu, który uderzył w ciężarówkę. Wstępnie śledczy mówią o pękniętej oponie. Joshua siedział z lewej strony, z tyłu.

Wróćmy do najnowszego oświadczenia opublikowanego na Facebooku.

Anthony Joshua został wypisany ze szpitala późnym popołudniem. Choć był przygnębiony i pełen emocji z powodu utraty dwóch bliskich przyjaciół, uznano że jest w stanie wracać do zdrowia w domu

Komunikat z Nigerii ws. Anthony'ego Joshuy. Koniec obserwacji w szpitalu

Sportowiec wraz ze swoją matką (jego rodzice pochodzą z Nigerii) w pierwszej kolejności udali się do zakładu pogrzebowego w Lagos, by złożyć hołd zmarłym. Ciała wieczorem były przygotowywane do repatriacji.

Komunikat zawiera też podziękowania dla prezydenta Nigerii Boli Ahmeda Tinub "ojcowskie wsparcie" oraz dla lekarzy i personelu szpitala Lagoon Hospital Ikoyi. Na końcu podpisali się Komisarz stanu Lagos ds. informacji i strategii Gbenga Omotoso oraz Specjalny doradca stanu Ogun ds. informacji i strategii Kayode Akinmade.

19 grudnia Joshua pokonał Jake'a Paula. Spekulowało się, że weźmie w tym roku jeszcze jednego rywala na kolejne "przetarcie", po czym zmierzy się na Wembley z Tysonem Furym. Teraz wszystkie te plany stoją pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Anthony Joshua vs Jake Paul GIORGIO VIERA AFP

Anthony Joshua i Daniel Dubois ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Anthony Joshua AFP