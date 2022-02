W walce wieczoru sobotniej gali grupy Polsat Boxing Promotions wystąpią Nikodem Jeżewski oraz Artur Mann. Polak i Niemiec to doświadczeni pięściarze wagi junior ciężkiej, mający w dorobku pojedynki o najwyższe laury. Jeżewski mierzył się z obecnym czempionem federacji WBO - Lawrencem Okoliem. Z kolei Mann rzucił wyzwanie posiadaczowi trofeum federacji IBF - Mairisowi Briedisowi. Dla Polaka i Niemca przepustką do kolejnych topowych pojedynków będzie ich hitowe starcie we Wrocławiu. Ponadto w stawce sobotniej konfrontacji Jeżewskiego i Manna jest pas interkontynentalnego mistrza wagi junior ciężkiej federacji IBO. W piątkowe popołudnie obaj pięściarze po raz pierwszy stanęli twarzą w twarz, a okazją ku temu była oficjalna ceremonia ważenia. Jeżewski wniósł na wagę 90,3 kg, a Mann 90,35 kg. Po wszystkim pięściarze długo mierzyli się wzrokiem, a intensywny stare-down wymownym gestem zapowiadającym swoje zwycięstwo przerwał Polak.

Pozostali zawodnicy obecni na karcie walk sobotniej gali także nie mieli żadnych problemów z wypełnieniem obowiązujących limitów wagowych. Bohater drugiej walki mistrzowskiej, o pas młodzieżowego czempiona IBO w wadze super średniej - Osleys Iglesias wniósł na wagę 75, 95 kg. Jego rywal - Robert Racz - osiągnął wynik 75,9 kg. Bohaterowie intrygującego starcia polsko-polskiego, Konrad Kaczmarkiewicz i Przemysław Gorgoń, odnotowali identyczny rezultat 77,05 kg i zgromadzeni na ceremonii ważenia kibice mają nadzieję, że ich starcie w ringu będzie tak samo wyrównane, jak to na wadze. Trzymaną w tajemnicy ciekawostką piątkowej ceremonii ważenia była prezentacja oficjalnej maskotki grupy Polsat Boxing Promotions - drapieżnego wilka.

W serwisie eBilet.pl trwa sprzedaż ostatnich dostępnych biletów na sobotnią galę. W dniu wydarzenia wejściówki zakupić będzie można również w kasach hali Orbita. Wrocławska gala Polsat Boxing Promotions transmitowana będzie także w telewizji oraz w internetowym serwisie Polsat Box Go. Relacja rozpocznie się o godzinie 18:30 w Polsacie Sport Fight, a od godziny 20:00 dostępna będzie także w Polsacie Sport oraz obecnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Pojedynki skomentują dziennikarz Polsatu Sport, Robert Małolepszy oraz pięściarski olimpijczyk z Rio de Janeiro, a obecnie ekspert Polsatu Sport, Igor Jakubowski. W studiu gośćmi Artura Łukaszewskiego będą między innymi pięściarze grupy PBP: Kewin Gibas i Marcin Siwy oraz wiceprezes tej organizacji, Fiodor Łapin, a także dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat, Marian Kmita. Oprócz dyskusji na temat wydarzeń we wrocławskim ringu, goście przybliżą także szczegóły kolejnych gal grupy Polsat Boxing Promotions, zaplanowanych na 2022 rok.

WYNIKI OFICJALNEJ CEREMONII WAŻENIA PRZED GALĄ POLSAT BOXING PROMOTIONS JEŻEWSKI VS MANN

Nikodem Jeżewski 90, 300 kg vs Artur Mann 90, 350 kg

waga junior ciężka, 10 rund, walka o pas mistrza IBO Intercontinental

Osleys Iglesias 75, 950 kg vs Robert Racz 75, 900 kg

waga super średnia, 10 rund, walka o pas młodzieżowego mistrza IBO

Konrad Kaczmarkiewicz 77, 050 kg vs Przemysław Gorgoń 77, 050 kg

waga super średnia, 8 rund

Miłosz Grabowski 76, 600 kg vs Petro Lakotskyi 76, 700 kg

waga super średnia, 4 rundy

Bartłomiej Przybyła 63, 300 kg vs Arkadiusz Zając 63, 100 kg

waga super lekka, 4 rundy

Konrad Kozłowski 73, 400 kg vs Andrij Spodar 73, 950 kg

waga średnia, 4 rundy