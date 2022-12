Mistrzowski pojedynek Iglesiasa z Welikowskim to starcie, które z przytupem zamknie pięściarski rok w wykonaniu organizacji Polsat Boxing Promotions. Zorganizowanie pojedynku tej rangi w naszym kraju to coś, co PBP zapowiadało od dawna. Dla piekielnie utalentowanego Iglesiasa ta walka to kolejny krok w kierunku wielkiej kariery, jaką wróżą mu eksperci. I z tym nastawieniem kubański podopieczny Polsat Boxing Promotions w piątek wejdzie do ringu.