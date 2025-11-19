Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wymiana ciosów, polski bokser w wielkim finale. Co za walka, sędziowie w akcji

Artur Gac

Artur Gac

Świetny, emocjonujący pojedynek, trwający trzy rundy po trzy minuty stoczył Michał Jarliński w kategorii 75 kilogramów podczas Pucharu Świata w Indiach. Naprzeciw Polaka stanął reprezentant gospodarzy, Sumit, a stawką był awans do finału prestiżowych zmagań i przepustka do rozgrywki o złoty medal. Po trwającej na pełnym dystansie walce sędziowie nie byli jednogłośni, aż w końcu nastąpił wybuch radości.

Michał Jarliński (z prawej)
Michał Jarliński (z prawej)screeny za Youtube/Sports LivePUSTE

Michał Jarliński świetnie wytrzymał stawkę tego pojedynku. Od początku, od startu pierwszej rundy, był pięściarzem konkretniejszym i wyraźniej akcentował swoje uderzenia. Sporo było chaosu, ale w takich warunkach sędziom łatwiej wyłapywać momenty, które powinny zyskiwać ich uznanie.

Michał Jarliński pisze historię. Polak w finale Pucharu Świata

Przebieg premierowej rundy oddawały karty punktowe, na których reprezentant Polski prowadził 4:1. Przewagę Hindusa widział tylko jeden arbiter, z Gwatemali. Przypomnijmy, że Sumit Kundu w Liverpoolu doszedł do 1/8 finału, gdzie przegrał z przeciwnikiem z Bułgarii. Jarliński w Anglii także potknął się na tym etapie zawodów, ale stoczył zdecydowanie bliższy pojedynek z Makinem.

Zobacz również:

Agata Kaczmarska awansowała do finału PŚ w Indiach
Boks

Wielki powrót polskiej mistrzyni świata. Koncert trwał dziewięć minut. Walka o złoto

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Wracając do wydarzeń z ringu w Indiach, druga runda była już nieco lepsza w wykonaniu przeciwka. Miejscowy zawodnik trafiał pojedynczymi ciosami, ale ciągle lepsze wrażenie - także na komentatorach - wywierał nasz "Miszal", jak wymawiali imię 24-latka z Włocławka. Po kolejnych trzech minutach, w opinii większości arbitrów, nasz zawodnik też był lepszy, ale głosy rozłożyły się już tylko 3:2 (tym razem do Gwatemalczyka dołączył arbiter z ramienia World Boxing), więc ogólna punktacja także się spłaszczyła.

    W decydującej, trzeciej rundzie, Jarliński kontrolował wypracowaną przewagę, a szarpane ataki Sumita nie przynosiły rezultatu. Z kolei Polak, gdy tylko mógł, "wkładał" mocniejsze uderzenia, zwłaszcza dynamiczny, lewy sierpowy.

    Gdy wybrzmiał kończący walkę gong, Jarliński czuł, że to jego ręka powinna powędrować w górę. I tak też się stało. Niejednogłośnym werdyktem 4:1 wygrał i wszedł do decydującej rozgrywki o złoto. Tym samym podążył szlakiem Agaty Kaczmarskiej (jej walka o najcenniejszy medal jutro), stając się drugim finalistą w polskiej reprezentacji.

    "Szybszy, precyzyjniejszy, pewny siebie - Michał pokazał boks na najwyższym poziomie. Zwycięstwo z zawodnikiem gospodarzy nigdy nie jest łatwe, ale dzisiaj zrobił to z imponującym luzem, spokojem i pełną kontrolą walki" - prędko zareagował Polski Związek Bokserski w mediach społecznościowych.

    W czwartek finałowym rywalem Jarlińskiego będzie 21-letni Uzbek Jawochir Abdurachimow.

    Michał Orzeł - Piotr Kaczmarek. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch bokserów w trakcie walki na ringu, jeden ubrany w czerwony strój zadaje cios przeciwnikowi w niebieskim stroju. W tle widać elementy wyposażenia ringu i kamerzystę.
    Michał Jarliński (z lewej)screeny za Youtube.com/Sports LivePUSTE
    Bokser w niebieskiej koszulce sportowej stoi na ringu z dłońmi owiniętymi bandażami, wykonując gest rękami, na jego twarzy widoczne są ślady wysiłku i potu.
    Michał Jarlińskiscreeny za Youtube.com/Sports LivePUSTE
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja