- Oddajmy temu facetowi, że jest naprawdę dobry. Był mistrzem świata i olimpijskim w czasach amatorskich, a potem zunifikował limit 90,7 kilograma. Jego osiągnięcia mówią same za siebie, to będzie dla mnie jedna z najtrudniejszych walk. Ostatnio sprawił mu problemy Dereck Chisora, ale Dereck sprawia każdemu problemy. Czasem trzeba przejść przez takie walki i takich przeciwników jak Dereck, żeby móc się rozwinąć i robić kolejne kroki naprzód. Zresztą znam Chisorę od lat, wiele razy sparowaliśmy i wiem, że z zewnątrz to może wydawać się proste, ale gdy jest się z nim w ringu, wszystko nagle staje się trudniejsze. To była dobra walka Usyka. Mocno i dokładnie go przestudiowałem - dodał obrońca pasów IBF, WBA i WBO (cytat za TalkSport).

Joshua ruszy na Usyka w stylu Chisory?

- AJ i Dereck to zupełnie inni zawodnicy, ale Anthony będzie musiał pójść trochę na Usyka w stylu Chisory. Ważna będzie presja, żeby wykorzystać przewagę warunków fizycznych i siły - wtrącił Eddie Hearn, promotor Joshuy.

Gala z Londynu będzie w Polsce do obejrzenia na platformie DAZN.