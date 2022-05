Wygrał ważną walkę i ogłosił, że to już koniec!

Od razu pojawiły się kolejne pomysły - Conor Benn w wadze półśredniej, może Chris Eubank junior w jakimś umownym limicie? Pieniądze były do zarobienia ogromne, ale "Special K" po demolce na Khanie czuje się spełniony i zabezpieczony finansowo.

- Odbyłem długie rozmowy z rodziną, rodzicami i najbliższymi. To dla mnie koniec, już nigdy więcej nie zaboksuję! - ogłosił 36-letni pięściarz z Sheffield.

- To trochę emocjonalny moment i trudno mi o tym mówić głośno. Ale mama z pewnością poczuje ulgę z tego powodu. Myślę zresztą, że wszyscy wokół mnie będą zadowoleni. Boks to naprawdę ciężki sport. Spełniłem swoje marzenia o mistrzostwie świata, a po wygranej nad Khanem już nic mrocznego we mnie nie siedzi. Musiałem zakończyć ten spór. Czuję się spełniony. Chciałbym być zapamiętany jako wojownik, który wchodził do ringu z każdym, nie bał się nikogo i dawał kibicom to, czego chcieli - dodał nowy emeryt.

Boks. Kell Brook w cieniu Amira Khana

Przypomnijmy, że Brook rósł w cieniu Khana, eliminując coraz mocniejszych rywali. W drodze na szczyt odprawił przed czasem mocnych wtedy Krzysztofa Bieniasa i Rafała Jackiewicza. Byli też jednak Matthew Hatton, Carson Jones, Wiaczesław Senczenko, Lovemore Ndou czy Michael Jennings. W końcu dostał swoją szansę. I ją wykorzystał. W sierpniu 2014 roku pokonał na wyjeździe świetnego, niepokonanego w dwudziestu pięciu walkach Shawna Portera. Tym samym zasiadł na tronie IBF wagi półśredniej. Tytuł obronił trzykrotnie, odprawiając kolejno Ionuta Dana Iona (TKO 4), Frankie Gavina (TKO 6) i Kevina Biziera (TKO 2) przed czasem. Wtedy zdecydował się wraz ze swoim zespołem na szalony krok. We wrześniu 2016 roku podskoczył o dwa limity w górę i zaatakował terroryzującego wagę średnią Giennadija Gołowkina (35-0). Dobrze radził sobie przez cztery rundy, jednak napór i potężne bomby Gołowkina zrobiły swoje. Pojedynek został zatrzymany w piątym starciu, a Brook okupił porażkę bardzo poważną kontuzją oczodołu. W 2017 roku wrócił na obowiązkową obronę do wagi półśredniej, gdzie tę kontuzję pogłębił niepokonany do dziś mistrz Errol Spence junior (KO 11). Kell raz jeszcze spróbował odzyskać koronę, tym razem jednak na jego drodze stanął inny artysta szermierki na pięści - Terence Crawford (TKO 4). Po wygranej nad Khanem wojownik z Sheffield doszedł więc do wniosku, że więcej wyzwań już nie ma.