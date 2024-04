Wydało się, ile Adamek zainkasuje za walkę w Fame MMA. Nieprawdopodobne

Tomasz Adamek swoją przygodę ze sportami walki rozpoczął będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Mając zaledwie 12 lat rozpoczął od treningi bokserskie pod okiem Stefana Gawrona i Stanisława Orlickiego, a więc szkoleniowców, którzy w przeszłości trenowali m.in. Władysława Małyszko. W kolejnych latach młody pięściarz współpracował z wieloma trenerami, którzy pomogli mu osiągnąć pierwsze sukcesy. Wówczas Adamek został powołany do kadry, gdzie indywidualne treningi prowadził z nim Janusz Gortat, wybitny bokser. To właśnie dzięki jego pomocy pochodzący z Żywca zawodnik sięgnął po brązowy medal podczas mistrzostw Europy w 1998 roku w Mińsku.

W boksie amatorskim Tomasz Adamek stoczył 120 walki, wygrywając aż 108 z nich. W 1999 roku zdecydował się na przejście na zawodowstwo. Debiut w zawodowym boksie zaliczył w Wielkiej Brytanii, pokonując przez TKO Israela Khumalo. Jak smakuje porażka Polak przekonał się dopiero osiem lat później, kiedy to w Kissimmee przegrał z Chadem Dawsonem. Ostatnią walkę na ringu stoczył w październiku 2018 roku. Kilka lat później Adamek wrócił do rywalizacji, jednak jako zawodnik... freak fightów.

We wrześniu ubiegłego roku ogłoszono, że Tomasz Adamek podpisał kontrakt z Fame MMA, który obejmuje dwa występy w oktagonie. Zanim jednak 47-latek zadebiutował we freak fightach, czekała go jeszcze jedna ważna walka. Podczas lutego gali XTB KSW Epic 47-latek zmierzył się z Mamedem Chalidowem w walce wieczoru. Co ciekawe, zacięty pojedynek został jednak przerwany po trzeciej rundzie, ponieważ czeczeński gwiazdor doznał kontuzji ręki, która uniemożliwiła mu dalszą rywalizację.