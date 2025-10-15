Wydało się, co Michalczewski naprawdę myśli o Polsce. Od razu porównał do Niemiec

Przez dekady nasz zachodni sąsiad uchodził za miejsce zdecydowanie lepsze do życia, co wiązało się przede wszystkim z tym, że Polska znajdowała się za "żelazną kurtyną", będąc w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Zachodnia część Niemiec jawiła się zatem jako raj na ziemi, gdzie ludzie żyją w dostatku. Na własnej skórze mógł o tym przekonać się Dariusz Michalczewski.

Polski pięściarz po tym, jak wyjechał z Polski, zaczął boksować pod niemiecką flagą, zdobywając dla naszych zachodnich sąsiadów tytuł mistrza Europy oraz świata. Dziś, po wielu latach mieszkania w Polsce nie zostawia on złudzeń, że nasz kraj już dawno nie tylko dogonił Niemców, ale nawet ich przegonił.

Takie Michalczewski naprawdę ma zdanie o Polsce. Porównał do Niemiec. "Zazdrość"

W rozmowie z Małgorzatą Domagalik, "Tiger" miał okazję porównać życie w Niemczech oraz w Polsce jasno wskazując, że nasza infrastruktura rozwinęła się w ostatnich latach tak prężnie, że nasi sąsiedzi mają o co być zazdrośni.

- My już dzisiaj mamy lepiej, niż oni tam mają... My dzisiaj mamy 20 lat wszystko nowsze, niż w Niemczech. Autostrady, centra handlowe, hale, baseny, stadiony i drogi. My ich przegoniliśmy - wyliczał.

To jednak nie koniec porównań, bo były pięściarz miał oczywiście okazję porównać również to, jak był traktowany w obu krajach - zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy.

Przede wszystkim rzucało mu się w oczy to, że "był chroniony", a jego życie prywatne długo pozostawało poza okiem kamer i aparatów. Nie brakowało również sytuacji, w których ochroniarze lokali zabierali aparatu lub klisze, jeśli znalazły się na nich materiały, które mogłyby źle wpłynąć na karierę Michalczewskiego.

Na uwagę zasługuje również "polska zazdrość", o której to sportowcy i nie tylko mogli się już wielokrotnie przekonać. I na ten temat Michalczewski ma coś do powiedzenia. - Jest tutaj, moim zdaniem, więcej tej zazdrości, niż ja miałem w Niemczech - wyznał odpowiadając na słowa dziennikarki o tym, że nie brakuje ludzi ciągnących innych w dół.

Dariusz "Tiger" Michalczewski Pawel Polecki/REPORTER East News

Dariusz Michalczewski JAKUB STEINBORN East News

Dariusz Michalczewski (z prawej) Karol Makurat/REPORTER East News