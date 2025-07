Wyciekły zaskakujące kulisy walki Usyka z Duboisem. Ukrainiec nie potrzebował nokautu

Przez całą walkę Dubois wykonał 179 uderzeń, o 26 więcej niż Usyk. Co jednak ciekawe, Brytyjczyk trafiał rzadziej niż jego oponent. Młodszy ze sportowców trafił w Ukraińca tylko 35 razy. Mistrz za to na 153 uderzenia nawiązał kontakt aż 57 razy. To procentowo 37,3 proc. po stronie Usyka i 19,6 proc. u przegranego w tej walce.

Ponadto Usyk w każdej rundzie trafiał w rywala co najmniej 10-krotnie z wyjątkiem rundy trzeciej, gdy uderzył Dubois tylko 9 razy. U Dubois sytuacja była odwrotna - tylko w trzeciej rundzie udało mu się trafić więcej niż 10 razy. W piątej rundzie, w której doszło do nokautu, Brytyjczyk trafił późniejszego mistrza tylko dwa razy. Przed Ukraińcem pora na zastanowienie się, kto powinien być jego następnym rywalem. Póki co jednak sportowiec zapowiedział, że najbardziej zależy mu na powrocie do domu, do żony i odpoczynku.