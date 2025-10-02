Wyciekły zaskakujące informacje ws. kandydatury Kliczki. Jest reakcja

Władimir Kliczko, jeden z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy XXI wieku i były mistrz świata w wadze ciężkiej, postanowił przerwać falę spekulacji dotyczących swojej przyszłości w strukturach międzynarodowego boksu. Przez ostatnie tygodnie w mediach coraz częściej pojawiały się informacje, że słynny Ukrainiec może ubiegać się o stanowisko prezydenta World Boxing - organizacji, która powstała w odpowiedzi na kryzys zaufania wobec tradycyjnych federacji i ma ambicję stać się głównym regulatorem światowego boksu amatorskiego i zawodowego.

W rozmowie z ukraińską "Tribuną" Kliczko jednoznacznie odciął się od tych pogłosek. "Po wymianie informacji z World Boxing, nie jestem kandydatem na prezydenta WB, przynajmniej na razie" - przekazał w oświadczeniu. Ta krótka, ale wymowna deklaracja rozwiała wątpliwości i jednocześnie wywołała spore zaskoczenie w środowisku sportowym. Jeszcze niedawno wielu ekspertów i dziennikarzy uznawało Kliczkę za jednego z głównych faworytów do objęcia prestiżowej funkcji.

Decyzja 49-letniego byłego mistrza świata nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę jego reputację i pozycję w świecie boksu. Kliczko przez lata był jedną z najważniejszych postaci królewskiej kategorii wagowej, a jego pojedynki elektryzowały kibiców. Ostatni raz wszedł do ringu w kwietniu 2017 roku, przegrywając po dramatycznym boju z Anthonym Joshuą. Od tamtej pory niejednokrotnie spekulowano o jego powrocie - zarówno do zawodowych walk, jak i do sportu w roli działacza. Tym bardziej więc fakt, że Kliczko nie zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta World Boxing, mógł zasmucić wielu fanów pięściarstwa.

Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że Kliczko posiadałby niemal idealne kompetencje do objęcia tego stanowiska. Jego autorytet, doświadczenie i rozpoznawalność mogłyby pomóc w budowaniu wiarygodności World Boxing, które wciąż walczy o silną pozycję w sportowym ekosystemie. Ostatecznie jednak Ukrainiec postanowił odsunąć się od tej możliwości - przynajmniej na obecnym etapie.

Brak Kliczki wśród kandydatów może znacząco zmienić układ sił przed listopadowymi wyborami. Na giełdzie nazwisk coraz częściej pojawiają się Genadij Gołowkin, były mistrz świata w wadze średniej, a także Haris Mariolis, prezes Greckiej Federacji Bokserskiej. Obaj mają swoje atuty, ale trudno porównać ich rozpoznawalność i wpływy do legendy, jaką jest młodszy z braci Kliczko.

