Wyciekły nazwiska oskarżonych przez Imane Khelif. Miliarder na liście pozwanych

Imane Khelif mówi "dość" po gigantycznej fali hejtu, jaka wylała się na nią w trakcie i po jej występie na igrzyskach, które zakończyły się dla niej zdobyciem złotego medalu. Algierka złożyła do prokuratury doniesienie w związku z nękaniem jej w sieci z powodu płci. Teraz wyciekły nazwiska osób, wymienionych w pozwie. Mistrzyni olimpijska uderza w postaci znane na całym świecie. A to jeszcze nie koniec. Jej adwokat zapowiada, że do tego grona może dołączyć m.in. Donald Trump.