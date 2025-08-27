Na absencję Lin Yu-ting od czasu wywalczenia przez Tajwankę złota w Paryżu, którym zapisała się w historii swojego kraju, zwracał uwagę trener Julii Szeremety Tomasz Dylak w niedawnej rozmowie z Interią. - Z tego, co mi się wydaje, oni nigdzie nie startują. Dziwna sytuacja, żeby ktoś po igrzyskach, od których mija rok, nie stoczył żadnej walki bokserskiej, więc trochę to na pewno śmierdzi. Jakby człowiek na chłopski rozum pomyślał, to tak, jakby czegoś unikali i trochę się jednak bali - mówił opiekun naszej kobiecej kadry w boksie, która od 21 sierpnia stacjonuje w Anglii, szlifując formę na międzynarodowym campie w Sheffield.

Lin Yu-ting napytała biedy swojemu trenerowi. Poszło o odzież intymną

W momencie naszej rozmowy Dylak sam zastanawiał się, czy w Liverpoolu zobaczy Yu-ting, wszak nie było jeszcze żadnych informacji potwierdzających występ Tajwanki w Wielkiej Brytanii. Te napłynęły niedługo potem i według doniesień, Lin ma wziąć udział w czempionacie globu.

W rozmowie z agencją Reuters jeden z trenerów mistrzyni olimpijskiej Tseng Tzu-chiang zapewnił, że nie ma mowy o obawach przed testami płci, które zapowiedziała federacja World Boxing. Uchylił także rąbka tajemnicy, że jego podopieczna wykuwała formę w Korei Południowej. Przypomnijmy, że dla Yu-ting będzie to szansa, by powetować sobie wydarzenia z 2023 roku, gdy ówczesny stróż boksu olimpijskiego, a obecnie zmarginalizowana federacja IBA, wykluczyła Tajwankę oraz Imane Khelif. Jak wówczas twierdzono, obie pięściarki miały nie spełniać kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących płci. Później jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił obie do występu w stolicy Francji na najważniejszej imprezie sportowej świata.

W jednym z najświeższych materiałów na Tajwanie przypomniano, w jakich okolicznościach i warunkach wykuwał się talent obecnej 29-latki, której mentorem od 17 lat pozostaje trener Zeng Ziqiang. Ów szkoleniowiec z kolei opowiedział nieznaną do tej pory anegdotę, którą przytacza portal SET News, a dotyczy ona bezpośrednio tzw. bielizny sportowej, po którą sięgają pięściarki podczas ceremonii ważenia.

Ziqiang, mówiąc wprost, skoncentrował się na biustonoszu, gdy razu pewnego chciał kupić swojej podopiecznej ten element garderoby. Miał on być formą nagrody. Co nie "zagrało"?

Trener był zbyt nieśmiały, by wejść do sklepu i nie wiedział nawet, jaki rozmiar wybrać. Musiał poprosić żonę, żeby mu towarzyszyła. Niespodziewanie żona źle go zrozumiała i wpadła we wściekłość, zanim jeszcze otworzył usta, co nieomal doprowadziło do rodzinnego buntu.

Czytamy także, że szkoleniowiec absolutnie pełni szczególną rolę w życiu Lin Yu-ting. Jest on traktowany jak członek jej rodziny, a sama pięściarka zaznaczyła, że bliżej mu do jej matki. Gdy wszyscy zastanawiali się, dlaczego sportsmenka nie porównała go do roli ojca, odparła: "mój trener jest bardziej marudny niż moja matka!".

Znów zrobiło się gorąco wokół pogromczyni Julii Szeremety - Lin Yu-ting MAURO PIMENTEL / AFP / Richard Pelham/Getty Images AFP

Boks. Julia Szeremeta oraz Lin Yu-ting Mauro Pimentel / AFP AFP

Lin Yu-ting i Julia Szeremeta (na małym zdjęciu) Mauro Pimentel / AFP AFP