Medale olimpijskie wyglądają świetnie, kiedy są zupełnie nowe. Ale po tym, jak mój miał przez chwilę kontakt z moją skórą i odrobiną potu i jak pozwoliłem moim znajomym nosić go przez weekend, okazało się, że nie jest to wyrób tak wysokiej jakości, jak można by się spodziewać. Wygląda szorstko. Nawet jego front. Zaczyna się trochę łuszczyć. Trzeba by więc nieco podnieść jakość medali olimpijskich

~ skarżył się Amerykanin