W ostatnich dniach uwaga państw zwłaszcza Starego Kontynentu, w tym Polski, była zwrócona na wydarzenia najpierw na Alasce, a następnie w Waszyngtonie. Donald Trump spotkał się ze zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem, a następnie w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych podjął swojego odpowiednika w Ukrainie, Wołodymyra Zełenskiego oraz m.in. przywódców wiodących państw w Europie.

Kliczko i Tkaczenko na wojennej ścieżce. Gorąco w Kijowie

Ukraina jak tlenu nadal potrzebuje pomocy, ale przede wszystkich pragnie, by w końcu doszło do zakończenia wojny, którą na pełną skalę Federacja Rosyjska rozpoczęła w lutym 2022 roku.

Niestety naszego sąsiada dotykają nie tylko bezustanne ataki armii rosyjskiej, ale także trawią ją wewnętrzne konflikty. Mniej lub bardziej istotne, które nie pomagają, by w warunkach wojennych wszyscy działali solidarnie. Jeden z najnowszych sporów dotyczy newralgicznego punktu na mapie Ukrainy, czyli stołecznego Kijowa, gdzie stanowisko mera piastuje były mistrz świata w wadze ciężkiej, emerytowany pięściarz Witalij Kliczko.

"Krytyczna sytuacja" - te dwa słowa wybija redakcja delo.ua, odwołując się bezpośrednio do wpisu Timura Tkaczenki, szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. W specjalnym wpisie na platformie Telegram zwrócił się on do mieszkańców stolicy i przedstawicieli biznesu następującymi słowami:

Z powodu nieodpowiedzialności władz miasta mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Podwładni mera Kliczki nie złożyli na czas poprawek do rozporządzenia, które określa procedurę nadawania przedsiębiorstwom statusu przedsiębiorstw krytycznych w stanie wojennym. Rada Ministrów wyznaczyła jednoznaczny termin - jeden miesiąc. Termin ten został zignorowany. Do dziś projekt rozporządzenia nie został złożony do podpisu

I dodał: "W rezultacie mamy opóźnienie w rejestracji statusu przedsiębiorstw krytycznych. Ma to bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw, stabilność gospodarki i ochronę stolicy w czasie wojny".

Bezpośrednie oskarżenie pod adresem pracowników Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej oraz mera miasta Witalija Kliczki, spotkało się z szybką ripostą ze strony eks-pięściarza.

"Informacja rozpowszechniana przez szefa Kijowskiej Metropolitalnej Administracji Medycznej o rzekomym niewykonaniu lub nieterminowym wykonaniu przez administrację państwowo-miejską zarządzeń związanych z procedurą nadawania przedsiębiorstwom stolicy statusu przedsiębiorstw krytycznych jest manipulacją i nie odpowiada rzeczywistości" - napisano w oświadczeniu.

Pada stwierdzenie, że stosowny wniosek z dokumentami został złożony 13 sierpnia i czeka na aprobatę ze strony ministerstwa.

Portal delo.ua pisze o tym, że w Kijowie powstała dwuwładza. Tkaczenko, poprzez specjalną grupę, chciałby przejąć zarządzanie budżetem stolicy. Z kolei Kliczko miał zaalarmować Zełenskiego, że jego rodak dopuszcza się łamania prawa, a jego celem jest przejęcie władzy w Kijowie.

