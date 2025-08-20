Wybuchł potężny konflikt na Ukrainie, Kliczko wyprowadza cios. "Krytyczna sytuacja"
Ukraińcy z wielką nadzieją patrzą na trwające pertraktacje na najwyższym, międzynarodowym poziomie, w których główną rolę chce odegrać prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. W ostatnich dniach odbyły się dwa ważne spotkania, które dają nadzieję na zaprzestanie rozlewu krwi za naszą wschodnią granicą. Tymczasem naszego sąsiada trawią także wewnętrzne konflikty i zgrzyty, jak ten pomiędzy merem Kijowa Witalijem Kliczką, a szefem Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timurem Tkaczenką.
W ostatnich dniach uwaga państw zwłaszcza Starego Kontynentu, w tym Polski, była zwrócona na wydarzenia najpierw na Alasce, a następnie w Waszyngtonie. Donald Trump spotkał się ze zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem, a następnie w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych podjął swojego odpowiednika w Ukrainie, Wołodymyra Zełenskiego oraz m.in. przywódców wiodących państw w Europie.
Kliczko i Tkaczenko na wojennej ścieżce. Gorąco w Kijowie
Ukraina jak tlenu nadal potrzebuje pomocy, ale przede wszystkich pragnie, by w końcu doszło do zakończenia wojny, którą na pełną skalę Federacja Rosyjska rozpoczęła w lutym 2022 roku.
Niestety naszego sąsiada dotykają nie tylko bezustanne ataki armii rosyjskiej, ale także trawią ją wewnętrzne konflikty. Mniej lub bardziej istotne, które nie pomagają, by w warunkach wojennych wszyscy działali solidarnie. Jeden z najnowszych sporów dotyczy newralgicznego punktu na mapie Ukrainy, czyli stołecznego Kijowa, gdzie stanowisko mera piastuje były mistrz świata w wadze ciężkiej, emerytowany pięściarz Witalij Kliczko.
"Krytyczna sytuacja" - te dwa słowa wybija redakcja delo.ua, odwołując się bezpośrednio do wpisu Timura Tkaczenki, szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. W specjalnym wpisie na platformie Telegram zwrócił się on do mieszkańców stolicy i przedstawicieli biznesu następującymi słowami:
Z powodu nieodpowiedzialności władz miasta mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Podwładni mera Kliczki nie złożyli na czas poprawek do rozporządzenia, które określa procedurę nadawania przedsiębiorstwom statusu przedsiębiorstw krytycznych w stanie wojennym. Rada Ministrów wyznaczyła jednoznaczny termin - jeden miesiąc. Termin ten został zignorowany. Do dziś projekt rozporządzenia nie został złożony do podpisu
I dodał: "W rezultacie mamy opóźnienie w rejestracji statusu przedsiębiorstw krytycznych. Ma to bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw, stabilność gospodarki i ochronę stolicy w czasie wojny".
Bezpośrednie oskarżenie pod adresem pracowników Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej oraz mera miasta Witalija Kliczki, spotkało się z szybką ripostą ze strony eks-pięściarza.
"Informacja rozpowszechniana przez szefa Kijowskiej Metropolitalnej Administracji Medycznej o rzekomym niewykonaniu lub nieterminowym wykonaniu przez administrację państwowo-miejską zarządzeń związanych z procedurą nadawania przedsiębiorstwom stolicy statusu przedsiębiorstw krytycznych jest manipulacją i nie odpowiada rzeczywistości" - napisano w oświadczeniu.
Pada stwierdzenie, że stosowny wniosek z dokumentami został złożony 13 sierpnia i czeka na aprobatę ze strony ministerstwa.
Portal delo.ua pisze o tym, że w Kijowie powstała dwuwładza. Tkaczenko, poprzez specjalną grupę, chciałby przejąć zarządzanie budżetem stolicy. Z kolei Kliczko miał zaalarmować Zełenskiego, że jego rodak dopuszcza się łamania prawa, a jego celem jest przejęcie władzy w Kijowie.