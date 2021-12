- Moje życie się zmieniło, ale moje zasady na pewno nie. Wciąż żyję według własnych standardów. Jestem jedynie bardziej rozpoznawalny. Byłem w paru europejskich krajach po zwycięstwie nad Joshuą. Dużo więcej osób jest teraz mną zainteresowanych - powiedział Usyk.

- Mentalnie byłem w dobrym miejscu przed walką z Joshuą i czuję się dobrze teraz. Zawsze wiedziałem, po co pracuję. Szedłem prosto do celu. Oczywiście może się to zmienić, ale w tej chwili jest jak jest. Zwycięstwo zmieniło spojrzenie ludzi na moją osobę i mają do tego prawo - dodał Ukrainiec.

Boks. Ołeksandr Usyk jest gotowy na wszystko