Wszystko jasne w sprawie hitu. To jednak nie koniec, odpalił kolejną "bombę"

Boks. Bob Arum jednoznacznie w sprawie rewanżu Usyka z Furym

Od razu po walce pojawiły się doniesienia o możliwym rewanżu, który miał być wpisany do kontraktu, ale dopiero teraz zyskały one oficjalne potwierdzenie.

"To była wspaniała i kontrowersyjna walka. Cześć ludzi uważała, że wygrał ją Tyson, a część, że zasłużył na zwycięstwie Usyk " - mówił Arum.

"Zobaczymy, co się wydarzy w rewanżu. Myślę, że zainteresowanie będzie duże, a moim zdaniem Tyson okaże się lepszy" - powiedział amerykański promotor "Króla Cyganów".

Boks. Bob Arum ma jeszcze jedną niespodziankę

Myślę, że dojdzie do niego w listopadzie albo nawet grudniu, ale na pewno nie w październiku. Oni trenowali cały rok i teraz zaganianie ich do ćwiczeń od razu nie ma sensu

Nie wiadomo tylko, czy w rewanżu będą do zdobycia wszystkie pasy, bowiem Usyk ma stracić tytuł IBF za brak obowiązkowej obrony. Na razie Ukrainiec odwołał się w tej sprawie i czekamy na oficjalne stanowisko federacji. Już 1 czerwca w Rijadzie mają walczyć Filip Hrgović z Danielem Dubois , a w stawce miałby znaleźć się pas IBF.

Tymczasem jednak Arum jest przekonany, że przed Furym ciekawa przyszłość. Według niego w końcu dojdzie też do długo oczekiwanego starcia Brytyjczyków, gdzie rywalem "Króla Cyganów" będzie Anthony Joshua .

"W przyszłym roku, niezależnie od wyniku rewanżu o mistrzostwo świata, dojdzie do takiej walki, ponieważ za dużo się o tym mówi w Wielkiej Brytanii. Byłbym naprawdę bardzo zdziwiony, gdyby do niej nie doszło do połowy 2025 roku" - zdradził szef Top Rank.