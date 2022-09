Wszystko dogadane. Będzie wielka walka w wadze ciężkiej!

Na co szybko zareagował Frank Warren, promotor Fury'ego, który odpisał, że " kontrakt będzie wkrótce dostarczony ".

Boks. Tyson Fury wyzwał Joshuę, bo Usyk nie chciał walczyć w tym roku

"Król Cyganów" ostatnio wyzwał Joshuę do tak długo oczekiwanego brytyjskiego starcia w wadze ciężkiej, oferując rywalowi podział zysków 60 do 40 na swoją korzyść. W umowie będzie zapis o rewanżu, ale tylko w przypadku zwycięstwa Joshuy. W drugiej walce pieniądze byłyby już dzielone po równo. Fury zdecydował się na taki ruch po tym, jak Ukrainiec Ołeksandr Usyk, mistrz federacji IBF, WBA i WBO, który niedawno po raz drugi pokonał Joshuę, stwierdził, że z następną walką zaczeka do 2023 roku.