Wszyscy o niej marzyli. "Król Cyganów" przyznał, dlaczego nie było tej walki

Negocjacje pomiędzy obozami Brytyjczyka i Ukraińca miały być nawet zaawansowane, ale ostatecznie nie doszło do finalizacj i. Teraz 35-letni Fury odniósł się do ich potencjalnego starcia.

"Dlaczego miałbym z nim walczyć, jeśli nie będzie z tego żadnych pieniędzy? On nie ma żadnej osobowości. Jeśli go pokonam, to wszyscy powiedzą, że wygrałem z zawodnikiem wagi średniej. Jeśli natomiast on zwycięży, to pokona legendarnego Tysona Fury'ego" - stwierdził "Król Cyganów".