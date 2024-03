Wszyscy chcą tej walki, ale jest jeden warunek. Astronomiczna kwota

Najbliższym rywalem Meksykanina będzie jego rodak Jaime Munguia . Do tego starcia dojdzie już 4 maja w Las Vegas, a więc na terenie Stanów Zjednoczonych.

To będzie już 65. walka w zawodowej karierze 33-letniego Alvareza, którego bilans wynosi (60-2-2, 39 KO). Munguia jest sześć lat młodszy, ale już 43-krotnie wychodził na ring i jeszcze nigdy nie został pokonany (43-0, 34 KO) . W latach 2018-19 posiadał pas w kategorii superpółśredniej.

Zanim jednak dojdzie do tego starcia "Canelo" wypowiedział się o ewentualnym pojedynku z Benavidezem. Amerykanin również jest niepokonany na zawodowych ringach (28-0, 24 KO), a wcześniej był już mistrzem świata wagi superśredniej .

"Nie muszę z nikim walczyć. Nie muszę też nikomu niczego udowadniać. Jeśli jednak jakiś promotor, z którym współpracuję, przyjdzie do mnie i powie 'oferuję ci 150-200 mln dolarów' , to wtedy wyjdę z nim na ring" - przyznał Alvarez.

Boks. Saul Alvarez walczy w obronie wszystkich pasów

"To było ponad 45 milionów dolarów. Miał taka ofertę i nie było żadnej odpowiedzi" - stwierdził Amerykanin.

"Canelo" odniósł się także do tej kwestii. "Jeśli rzeczywiście były takie pieniądze, to ja mogę je dostać za walkę z każdym. To jest nic" - tłumaczył 33-letni Meksykanin.